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Sosyal medya devi Instagram'a beklenen özellik geldi

Instagram'a çok seveceğiniz sesli mesajlaşma özelliği nihayet geldi.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 12:25..
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İlk başta saf bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkan Instagram, daha sonra birçok güncelleme ile sadece fotoğraf paylaşım uygulaması olmaktan çıktı. Mesajlaşma uygulamalarının popüler olmasından sonra Instagram, uygulamaya bir de sohbet özelliği eklemişti.

SESLİ MESAJLAR

Şimdi ise Instagram, telsiz tarzı sesli mesajlar göndermenize olanak tanıyan yeni özelliğini yayınladı. Sesli mesaj göndermek için herhangi bir sohbeti açın ve ekranın altındaki metin kutusunun yanında yer alan mikrofon düğmesine basılı tutarak konuşun. Konuşmanız bitince mikrofonu bırakarak mesajınızı anında gönderin. Parmağınızı metin kutusunun sol tarafına kaydırarak sesli mesajı göndermeden silebilirsiniz.

SON SÜRÜM GEREKİYOR

Facebook mesajlaşma, Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat gibi sosyal medya devlerine baktığımızda bu özelliğin zaten var olduğunu görüyoruz. Instagram rakiplerine göre biraz geç kalsa da, yine de birçok kullanıcı bu özelliği beğenmiş durumda. Bu özelliği kullanabilmek için Instagram'ı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor.

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