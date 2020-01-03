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15 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri

Kazakistan’da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgili yeni görüntüler yayınlandı.

DHA | 03.01.2020 - 13:41..
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Bek Air şirketine ait Fokker-100 tipi uçak, Kazakistan Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmüştü.

15 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA

15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı kazada, uçağın 2 katlı bir binaya çarpmadan önce sürüklenme anlarına dair görüntüler paylaşıldı.

Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı İZLE

UÇAK SÜRÜKLENDİ VE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın sürüklenerek yoldan geçmesi ve bir elektrik direğine çarpması görüldü.

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