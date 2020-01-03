15 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri

Bek Air şirketine ait Fokker-100 tipi uçak, Kazakistan Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmüştü.
15 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA
15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı kazada, uçağın 2 katlı bir binaya çarpmadan önce sürüklenme anlarına dair görüntüler paylaşıldı.
Kazakistan'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı İZLE
UÇAK SÜRÜKLENDİ VE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın sürüklenerek yoldan geçmesi ve bir elektrik direğine çarpması görüldü.