Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Kuzey Marmara otoyolu (KMO) inşaatı devam ediyor.

İSTANBUL- İZMİR ARASI 4 SAATE İNECEK

Kuzey Marmara otoyolu projesi tüm kısımları tamamlandığında Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara otoyolu, İstanbul-İzmir otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’ne otoyol ağıyla bağlayacak, bu sayede İstanbul’dan Bursa’ya ulaşım 1,5 saate, İstanbul’dan İzmir’e ulaşımı 4 saate ve İstanbul’dan Eskişehir’e ulaşım 2,5 saate inmesi planlanıyor.

Tekirdağ ve Sakarya arasında, Yavuz Sultan Selim köprüsü ve bağlantı yolları ile birleşen otoyol tüm kısımları ile tamamlandığında bağlantı yolları dahil Avrupa’da 172 Km Anadolu’da 258 km 430 km yola sahip olacak.

GÜNDE 20 KEZ ÇEKİM YAPILACAK

Projenin yapım aşamaları ise drone ile günde 20 kez farklı yerlerden görüntü kaydedildi.

Her ay boyunca ortalama 6 saat ham video kayıt altına alındı. Toplam olarak 144 saat ham video görüntüsü çekildi.

3 BİN FOTOĞRAF ARASINDAN SEÇİLDİ

Projenin yapım aşamalarında 3 bin fotoğraf çekilip bunların 300 tanesi düzenlenerek ayrıldı. Kuzey Marmara otoyolunun öyküsü, belgesel tadındaki görüntülerle anlatıldı.