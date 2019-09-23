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15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yeni soruşturma

15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 16:39..
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesini askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılması ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ve talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında “milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip” suçundan soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yeni soruşturma

“15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sırasında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın adli yetki ve sorumluluk sahasında bulunan bölgelerde yurt savunmasında kullanılmak üzere, devletimizce tahsis ve tedarik edilen TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesini, tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve nihai olarak menfur darbe girişiminde kullanılmasını temin maksadıyla, 1632 sayılı Askeri Ceza kanununun 109/2’inci maddesinde düzenlenen ‘astına suç işlemek için talimat veren’ birlik komutanları ve adli bir suç ihtiva ettiğini bilebilecek durumda olmasına rağmen, konusu suç teşkil eden bu talimatı yerine getirmekten imtina etmeyen bağlı birlik personelleri hakkında, menfur darbe girişiminde kullanılan silah, mühimmat, araç ve sair harp malzemesinin tahribine, terk edilmesine, yok edilmesine, kaybedilmesine veya kullanılamayacak hale getirilmesine sebebiyet vermek dolayı; 5237 sayılı TCK’nın 42 ve 309/2’nci maddelerinin açık hükümleri sebebiyle, evvelce soruşturma, yargılama ve hüküm konusu yapılmış diğer tüm suçlardan ayrı ve bağımsız olarak, unsur ve müeyyidesi 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nunda belirtilen “Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip” suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.”

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yeni soruşturma

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yeni soruşturma


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