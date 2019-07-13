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15 Temmuz'u hafta sonuyla birleştirenler Yunanistan'a gitti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün eklenmesiyle hafta sonu tatilinin 3 güne çıkmasından dolayı Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

AA | 13.07.2019 - 16:08..
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Sabah erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçiş gerçekleştirdi.

Seferlere ilginin artmasından dolayı hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluştu.

15 Temmuz'u hafta sonuyla birleştirenler Yunanistan'a gitti

15 Temmuz'u hafta sonuyla birleştirenler Yunanistan'a gitti VİDEO

BİR GÜNDE 3 FERİBOT GEÇİŞ YAPTI

Bu ziyaretçi yoğunluğu hem Ayvalık hem de Midilli esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sadece bir günde Ayvalık'tan Midilli Adası'na 3 feribotla çok sayıda turist geçiş sağladı.

Midilli'ye 36 yıldır feribot seferleri düzenleyen turizm firmasının sahiplerinden Eşref Jale ise bugünkü ilginin son yıllardaki en büyük yoğunluk olduğunu kaydetti.

15 Temmuz'u hafta sonuyla birleştirenler Yunanistan'a gitti

"BİN 500 TATİLCİ BİLETLERİNİ ALDI"

Jale, şunları kaydetti:

"Kısa süreli de olsa tatil yapmak isteyenler, 3 günlük tatil fırsatını Yunan adalarında geçirmeyi tercih ettiler. Bu kez hiç beklemediğimiz bir kalabalık Midilli'ye geçmek için kuyruğa girdi.

15 Temmuz'u hafta sonuyla birleştirenler Yunanistan'a gitti


"TÜRK TATİLCİLERE EKONOMİK KOŞULLAR SUNULUYOR"

Şu ana kadar yaklaşık bin 500 tatilci biletlerini almış durumda. Bu yoğunluk firma olarak sadece bizde değil, aynı güzergahta feribotları bulunan diğer firmalarda da aynı oranlarda.

Bizim tahminimiz 15 Temmuz'un ardından da bu yoğunluk sürecektir. Bu yoğunluğun yaz sezonu süresince devam edeceğini ümit ediyoruz. Zira Yunanistan'ın Ege'deki ikinci büyük adası olan Midilli'de Türk tatilciler için oldukça güzel tatil olanakları var. Bu alternatifler Türk tatilcilere ekonomik koşullarla sunuluyor. Bu yüzden de tatilcilerimiz Midilli Adası başta olmak üzere Yunanistan'ın Ege adalarını tercih ediyor."

15 Temmuz'u hafta sonuyla birleştirenler Yunanistan'a gitti

15 Temmuz'u hafta sonuyla birleştirenler Yunanistan'a gitti

15 Temmuz'u hafta sonuyla birleştirenler Yunanistan'a gitti


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