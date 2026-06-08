18 il merkezli 'siber suç' operasyonu: 357 şüpheli yakalandı

Her türlü suçla mücadele, yurdun dört bir köşesinde aralıksız olarak devam ediyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan emniyet güçleri, son olarak 'siber suçla mücadele' kapsamında başarılı bir operasyon daha düzenledi.

18 il merkezli düzenlenen operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"194 SİBER SUÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI"

Bakanlık son beş günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını duyurduğu paylaşımında, ayrıca şu sözleri kullandı:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı.

18 il merkezli 'yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 194'ü tutuklandı.

36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

FAİLİ OLDUKLARI SUÇLAR SIRALANDI

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.”

"DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE GEÇİT VERMİYORUZ"

"Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."