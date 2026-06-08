Tahran’da patlama sesi duyuldu

İsrail-İran arasındaki çatışmalar yeniden başladı.

ABD-İran arasında imzalanan ateşkes sonrası bölgedeki tansiyon düşmeye başlamıştı.

Ancak dün İsrail-İran arasında başlayan karşılıklı füze saldırıları, bölgeyi yeniden savaş ortamına soktu.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından İran tarafından, İsrail'e yönelik füze atışları gerçekleştirildi.

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TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Son olarak Tahran semalarında duyulan patlama seslerinin ardından İsrail ordusu, İran genelindeki "stratejik savunma sistemlerini" vuran yeni bir hava saldırısı dalgasını tamamladığını açıkladı.

İRAN'DAN KARŞILIK GELDİ

İran Devrim Muhafızları, Mahşehr saldırısına misilleme olarak İsrail’in Hayfa kentindeki petrokimya tesisini füzelerle vurduğunu açıkladı.

"İHA İMHA EDİLDİ"

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise, Tahran semalarında "düşmana" ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiği açıkladı.

İSFAHAN SALDIRILARIN HEDEFİNDE

Öte yandan İsfahan kenti ile Hamedan’ın Kebuder Aheng ilçesinin de saldırılara hedef olduğu kaydedildi.

KARŞILIKLI SALDIRI VE AÇIKLAMALAR SÜRÜYOR

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa bir süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.

İSRAİL BASINI: ÇATIŞMA BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Ayrıca İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran ile yaşanan çatışmanın "birkaç gün sürmesini beklediğini" yazdı. İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrailli yetkililerin durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin İran ile çatışmanın birkaç gün sürmesini beklediğine işaret edilen haberde, İsrail ordusunun da yedek askerlerin orduya çağrılması için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların günlük 2 bin 500 yolcu ile sınırlandırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Bu kararın, saat başına gerçekleştirilen uçuş sayısında azalmaya yol açabileceği belirtilen haberde, İsrail hava sahasının açık kalacağı ve konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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