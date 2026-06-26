18 yaşındaki YouTuber Daniel Bitton açıkladı: "Ayda 30 bin dolar kazanın"

Sosyal medyadan para kazanma hayali kuran gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu nedenle de para kazanan içerik üreticileri, yakından takip ediliyor.

Son olarak, 18 yaşındaki YouTuber Daniel Bitton'ın açıklamaları gündem oldu.

Jack Neel Podcast'e konuk olan Bitton, YouTube Shorts üzerinden gelir elde etmenin düşündüğünden çok daha kolay olduğunu öne sürerek dikkat çeken rakamlar paylaştı.

Bitton'a göre, YouTube Shorts'ta tek bir kanaldan ayda 20 ila 30 bin dolar kar etmek aşırı kolay.

Genç içerik üreticisi, bunun için en önemli şartın platformun çalışma mantığını öğrenmek olduğunu söyledi.

"Yüzünü göstermeden 100 bin dolar kazananlar var"

Podcast'te konuşan Bitton, yüzünü hiç göstermeden içerik üreten bazı kişilerin aylık 100 bin dolar kâr ettiğini gördüğünü iddia etti.

Altı haneli aylık kazançların ulaşılabilir olduğunu savunan genç YouTuber, kendi kanallarını büyüttüğü dönemlerde günde 600 bin dolarlık gelirler gördüğünü de öne sürdü.

"Tek gereken ne yaptığını bilmek"

Daniel Bitton, YouTube Shorts'ta başarılı olmanın sanıldığı kadar karmaşık olmadığını belirterek, "Çok fazla çaba gerekmiyor. Tek gereken ne yaptığını bilmek." ifadelerini kullandı.

Bitton'a göre asıl zorluk, izlenen kaliteli kısa videolar üretmeyi öğrenmek. Bu aşama geçildikten sonra ise YouTube Shorts'un AdSense geliri açısından TikTok ve Instagram'a kıyasla çok daha kolay ölçeklenebilen bir platform olduğunu savundu.

"5 kanallık sistem kur, 100 bin dolar kazan"

Bitton, açıklamalarında tek bir kanal yerine birden fazla kanalın aynı anda yönetildiği bir sistem kurulmasını önerdi.

Editörler ve kanal yöneticileriyle desteklenen 5 ila 10 kanallık bir yapı oluşturulduğunda, aylık yaklaşık 5 bin dolarlık işletme maliyetiyle AdSense üzerinden 60 bin ila 100 bin dolar arasında kar elde edilebileceğini iddia etti.