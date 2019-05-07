19 yıl polisten kaçan cinayet zanlısı yakalandı

Çay bahçelerinden sahnelere uzanan yolculuğunda bizi de yanına katan Müslüm Babamız, canımız, Müslüm Gürses’in hayat hikayesidir.

Otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Pompeo Almanya ziyaretini erteledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, güvenlik konularını gerekçe göstererek Almanya ziyaretini iptal etti. Karar, ülkede tepkilere neden oldu.