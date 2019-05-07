taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1425
Euro
6.8747
Altın
1281.28
Borsa
91451.69
Gram Altın
253.09

19 yıl polisten kaçan cinayet zanlısı yakalandı

Malatya’da 2000 yılında üvey kardeşini tabancayla öldüren zanlı, 19 yıl sonra jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

DHA | 07.05.2019 - 16:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Merdivenler Mahallesi'nde 25 Temmuz 2000 tarihinde yaşanan olayda H.A. isimli şahıs, üvey kardeşi A.A. tarafından su anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ KÖYDE SAKLANDI

Olaydan sonra firar eden zanlıya Malatya Ağır Ceza Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aradan geçen 19 yılda kanundan kaçan A.A.’nın cinayeti işlediği köyde saklandığı istihbaratına ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bugün sabah erken saatlerde İl Jandarma ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. 19 yıl aradan sonra yakayı ele veren zanlı, sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

1243
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

539
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1789
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

711
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

1185
Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

1252
Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

573
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir