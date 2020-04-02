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1929 Ekonomik Buhranı nedir

1929 Ekonomik Buhranı, İkinci Dünya Savaşı öncesi Amerika'da ortaya çıkan, daha sonra bütün dünyaya yayılan en büyük ekonomik krizlerdendir.

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1929 Ekonomik Buhranı nedir

1929 yılı, dünya için adeta cehennem oldu. İkinci Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkan bu ekenomik kriz, aynı zamanda Kara Perşembe olarak da adlandılıyor.

Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar beraberinde yeni sorunlar da getirmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın hazırlayıcısı olan Birinci Dünya Savaşı, arkasında büyük bir enkaz bıraktı.

HAM MADDE ARAYIŞI

Bu enkazı kaldırmak hiç de kolay olmadı. Krizin en büyük sebebi ise sanayileşmiş devletlerin ham madde arayışı oldu.

Öte yanda, bir önceki savaşta toprak kaybeden devletlerin özellikle Almanya'nın sert tutum sergilemesi ve ABD'nin süper güç olması büyük krizin patlamasına neden olmuştur.

1929 Ekonomik Buhranı nedir

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ÇOCUKLARINI SATIŞA ÇIKARANLAR OLDU

Dünya tarihinde birçok borsa çöküşü ve ekonomik kriz yaşanmıştır. Ama bunlardan bazıları hem dünyada hem de insanlarda büyük izler bırakmıştır.

Büyük Buhran olarak anılan 29 Ekim 1929 tarihli ekonomik kriz de bunlardan bir tanesidir.

Öyle ki dünya yaşanmaz bir hale gelmiş, hayatını idam ettirebilmek için çocuğunu satışa çıkaranlar bile olmuştur.

1929 Ekonomik Buhranı nedir

EKONOMİ ÇÖKTÜ

Birinci Dünya Savaşı‘nın hemen ardından ABD’nin süper güç haline gelmesi ile gelişen olayların neticesinde başlayan Büyük Buhran, tüm dünyaya yayılmış ve etkileri tüm şiddetiyle hissedilmiştir.

Bu krizin nedeni kısaca ekonomik tecrübesizlik olarak tanımlanabilir. En çok Amerika ve Avrupa’da hissedilen kriz, dev ekonomilerin çökmesine neden oldu.

NEDENİ

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı‘nın nedenleri, birçok kez araştırıldı ve birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

Bu araştırmaların elbette belli ortak noktaları bulundur. Bunlara göre Büyük Buhran’ın nedenleri arasında ilk başta Amerikan şirketlerin mali güçleri yer almaktadır.

1929 Ekonomik Buhranı nedir


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