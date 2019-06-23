Seçim sürecinde yaşananlar

İstanbul adayının belirleneceği iki seçimde, HDP seçmeninin ve Kürtlerin oyları çok tartışıldı.

Bu süreçte çok kritik gelişmeler yaşandı.

İşte o süreç:

Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, 6 Mayıs'ta kameraların önüne geçerek 8 yıl sonra İmralı'da görüşme yaptıklarını açıkladı.

Bu açıklama yapıldığında saatler 15.00'i gösteriyordu.

İSTANBUL SEÇİMLERİ İPTAL

Avukatların yaptığı açıklamayla birlikte yeni bir çözüm süreci mi geliyor tartışmaları başlamışken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı karar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Saatler 19.30'u gösterirken ajanslara düşen son dakikada, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ettiği yazıyordu.

YSK'nın aldığı karar doğrultusunda İstanbul seçmeni, 23 Haziran'da sandık başına gidecek.

HDP, AK PARTİ'YE GÖZ KIRPTI

Siyasi partiler, ittifak görüşmelerine vakit kaybetmeden başladı.

Bu süreçte en kritik açıklama, HDP Dİyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'den geldi.

9 Mayıs'ta Rudaw'a konuşan HDP'li vekil, Kürtlerin AK Parti'ye oy verebileceğini belirtti.

KANDİL'DEKİ DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMASI

11 Mayıs...

İstanbul seçimlerine ilişkin bir açıklama da Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan geldi.

Nurettin Demirtaş, "Çözüme dair tek kelime etmeyen CHP'yi, Kürt halkı desteklemeyebilir, oylarını AK Parti'ye verebilirler." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: ÖCALAN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞEBİLİR

Sürece dair farklı yorumlar yapılırken son açıklama, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

MHP Lideri, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşebileceğini söyledi.

AÇLIK GREVLERİ SONA ERDİ

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, avukatlarıyla yaptığı görüşmede, kendisi için açlık grevi yapanlara duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ancak eylemlerin amacına ulaştığını iddia eden Öcalan, açlık grevlerinin sonlandırılması gerektiğini söylediği ikinci çağrıyı yaptı.

KARŞILIK BULDU

Bu açıklamaların ardından cezaevinde Öcalan için açlık grevi yapanlar, eylemleri sonlandırdıklarını açıkladı.

AVUKATLAR TEKRAR GÖRÜŞTÜ

Daha sonra 18 Haziran tarihinde Öcalan'ın avukatları tekrar İmralı'ya gitti. Burada Öcalan'ın tarafsızlık çağrısını alan avukatlar o gün herhangi bir açıklama yapmadı.

SABAH YAZARININ YAZISI

20 Haziran tarihinde Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu yazısında, "HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, son açıklaması ile CHP adayına destek isterken henüz İmralı'nın ne dediği bilinmiyor. Ada'dan dönen avukatlarının, vakit geçirmeksizin güncel değerlendirmeleri paylaşması gerekiyor. Ki duyumlarımız, seçimde en azından "nötr kalınması" çağrısına denk düşüyor." ifadelerine yer verdi.

AA'NIN SON DAKİKASI

20 Haziran akşamı Anadolu Ajansı'ndan, gündeme oturan bir son dakika haberi düştü. AA'nın haberine göre; İmralı'da Öcalan'la görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özcan'ın ifadesine göre Öcalan, HDP'lilere, "Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir." mesajını iletti.

HDP AVUKATLARI BEKLEYİN DEDİ

Öcalan'ın tarafsızlık çağrısına HDP'den, "Avukatların açıklamasını bekleyin."yanıtı geldi.

KANDİL'İN TAVRI

Kandil ise 20 Haziran akşamı saatlerinde Öcalan'ın avukatlarının açıklamalarını yorumlamadan, eskiden olduğu gibi "AK Parti-MHP bloğuna kaybettirin" çağrısına devam etti. Terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan, "Bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçekleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AK Part -MHP'yi İstanbul'da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

AVUKATLAR AÇIKLAMA YAPTI

21 Haziran'da Öcalan'ın avukatlarının yer aldığı Asrın Hukuk Bürosu'ndan açıklama geldi. Açıklamaya göre Öcalan, avukatlarına, “HDP’nin kendi yolunu koruması gerektiğini ve kararlarının kendilerinin vereceğini” söyledi.

Asrın Hukuk Bürosu, bu görüşmeyi 18 Haziran’da yaptığını açıkladı.

"HDP KENDİ YOLUNU KORUSUN"

Açıklamada, “Sayın Öcalan, HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışının güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini ifade ederken toplumsal uzlaşıyı kast ettiğini, kutuplaştırmaya, ikili duruma tuz biber olunmaması gerektiğini söylemiştir. Kutuplaşma siyasetinin hakaret söylemleri ve demagoji ile bir çatışma ve savaş siyaseti olduğunu, HDP’nin kendi yolunu koruması gerektiğini düşünmektedir. Bu hususların HDP ile görüşülmesini ve tartışılmasını söylemiş, bununla birlikte siyasi bir parti olarak HDP’nin çalışmalarını HDP’nin kendisinin yaptığını ve kararlarını da HDP’nin vereceğini belirtmiştir.” denildi.

ÖCALAN'IN HDP'YE MESAJI

Açıklamanın devamında, terörist başı Öcalan'ın ifadelerine yer verildi. Öcalan, HDP için, "Şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerde tarafsız çizgide ısrar etmeli." dedi.