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1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı

Apple'ın 1990 yılında ürettiği spor ayakkabı çifti, 10 bin dolardan kendine alıcı buldu.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 12:58..
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Apple, piyasaya sürdüğü iPhone, Mac veya diğer teknoloji cihazları ile ünlüdür. Ancak şirket, geçmişte kıyafet ve ayakkabı işine girerek çeşitli ürünler üretip sattı. Hatta Apple, 1986 yılında kendi giyim mağazasını bile faaliyete geçirdi.

Apple'ın, 'Apple Koleksiyonu' adı altında satışa çıkardığı kıyafetler arasında tişörtler, şapkalar ve ayakkabılar da bulunuyordu. Şirket, bazı tişört ve ayakkabısının üzerine kendi logosunu değişik fontlarla basarak ilgi çekmeye çalıştı.

Ancak daha sonra kıyafet satışları düşünce, Apple bu pazardan geri çekilmek zorunda kaldı.

apple

APPLE'IN SPOR AYAKKABISI 10 BİN DOLARA SATILDI

Apple'ın klasik gökkuşağı logosunu içeren 1990'lardan kalma yukarıdaki spor ayakkabısı, düzenlenen bir açık artırmada 10 bin dolardan kendine alıcı buldu.

Bu ayakkabıları bu kadar değerli yapan şey ise sınırlı sayıda üretilmiş olmaları. Çünkü Apple, 1990 yılında ürettiği ilk ayakkabıları yalnızca şirket çalışanlarına veriyor ve satışa çıkarmıyordu.

Fotoğraf: Apple'ın 1986'da ürettiği logolu tişörtleri

APPLE

Instagram: @eshteknoloji

1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı

1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı

1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı

1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı

1990'lardan kalma Apple ayakkabısı 10 bin dolara satıldı

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