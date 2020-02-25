Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan II. Abdülhamid’e hediye edilen zırh takımı, Japon nişanı ve Japon mabedi maketi, Beşiktaş Milli Saraylar Koleksiyonları Müzesi'nde ilk kez sergilenmeye başlandı.

UZAK DOĞUNUN İNCE İŞÇİLİĞİNİ BARINDIRIYOR

Simgesel değeri yüksek olan zırh takımı, geleneksel Japon sanatının tüm inceliklerini üzerinde taşıyor. Sergilenmeye başlanan Japon menşeli eserler arasında bir de mabet dikkat çekti.

19’uncu yüzyıla ait olan ve bir Japon mabedinin bire bir maketi şeklinde tasarlanan eser, Sultan 2. Abdülhamid’e 25’inci cülus yıldönümü hediyesi olarak takdim edilmişti.

2. Abdülhamid’e hediye edilen Japon zırh takımı