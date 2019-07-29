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2 aylık asker denizde boğuldu

Kırklareli'de, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan asker, yaşamını yitirdi.

DHA | 29.07.2019 - 09:14..
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Tekirdağ'da vatani görevini yapan Piyade Er Yasin Kumuz, çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı'nda denize girdi.

BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Kumuz'un bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla, Kumuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

2 aylık asker denizde boğuldu

2 AYLIK ASKERDİ

2 aylık asker olduğu öğrenilen Yasin Kumuz'un, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Darıcalı askerin evine Türk bayrağı asıldı.

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