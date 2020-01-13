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2 gün bedava ekmek istedi, sonra sadaka kutusunu çaldı

Bursa’da "param yok, bana ekmek verin" deyip 2 gün fırın çalışanlarından ekmek isteyen zanlı, 3’üncü gün gittiğinde sadaka kutusu çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA | 13.01.2020 - 13:43..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki fırına gelen kimliği belirsiz şüpheli, "Param yok, karnım aç, bana ekmek verir misiniz?" diyerek, çalışanlardan ekmek istedi.

ÜÇÜNCÜ GÜN HIRSIZLIK İÇİN GELDİ

Yardım etmek maksadıyla isteğini kırmayan çalışanlar, şüpheliye ekmek vererek gönderdi. 3’üncü günün ardından fırına tekrar giden şüpheli, çalışanların arka tarafta olmasını bilerek sadaka kutusunu çalıp hızla uzaklaştı.

Ekmek aldığı iş yerinden sadaka kutusunu çaldı İZLE

BİRKAÇ GÜN SONRA FARK EDİLDİ

Birkaç gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, sadaka kutusunu çalan hırsızın Ersin G. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

2 gün bedava ekmek istedi, sonra sadaka kutusunu çaldı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Ersin G., gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ersin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 gün bedava ekmek istedi, sonra sadaka kutusunu çaldı

"GELİP PARA İSTESE VERİRDİK"

Çalınan sadaka kutusunu sonradan fark ettiklerini söyleyen iş yeri çalışanı Emrah Bayraktar, "Olay biz arka kısımda çalışma yaptığımız sırada oldu. Sonradan fark ettik ki sadaka kutusu çalınmış. Daha sonra biz güvenlik kameralarını incelediğimizde fark ettik. Bizden ekmek alıyordu. Biz zaten parası olmadığı için ekmek verip gönderiyorduk. Gelip bizden para istese, biz yine verirdik." dedi.

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