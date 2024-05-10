Aşırılıkçı Yahudiler, Gazze'ye yardım götüren tırların yolunu kesti İsrail'de aşırılık yanlısı Yahudiler, Gazze'ye yardım götüren tırların geçtiği yolları taş ve kayalarla kapattı.

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ensonhaber.com

Gazze, 7 Ekim 2023'ten beri yoğun saldırı ve yıkım altında. 40 bine yakın insan hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla sivil de göçe zorlandı.

Temel ihtiyaç maddeleri ve suyun bile güç koşullarda bulunduğu bölgeye yardımlar, kısmen de olsa havadan atılan büyük kolilerle sağlanıyor. Ancak onlar da kazara sivillerinölümüne neden olabiliyor.

Yardımların çoğunun karadan ulaştırılmaya çalışıldığı Gazze, İsrail'in insafına bırakılmış durumda.

Aşırılıkçı Yahudiler, yardım tırlarının önün kesiyor

İsrail'in aylardır Gazze'de yaşattığı katliamlar ve göçe zorlamalar yetmezmiş gibi, aşırılık yanlısı Yahudi siviller de yardım tırlarını engellemek için ellerinden geleni yapıyor.

Kimi yanlarına çocuklarını alıp tırların önünnü kesmeye çalışırken, kimi de tırların geçtiği yollara taş ve kaya atıyor.

Sınır kapılarının yakınlarında kamp kuran Yahudi çeteler, Gazze'ye yardımı engellemek için tırların geçeceği güzergaha taş dizdi.