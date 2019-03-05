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2 yaşında yeteneğini fark etti, şimdi resimlerini satıyor

Resim çizmeye 2 yaşında başlayan Dusan Krtolica, 16 yaşında hayranlık uyandıran görseller ortaya koydu. Eserlerini meraklılarına satan Krtolica, geleceğin resim dahilerinden biri olarak gösteriliyor.

Detay Haber | 05.03.2019 - 16:27..
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16 yaşındaki Sırp ressam Dusan Krtolica, 2 yaşında keşfedilen resim yeteneğini geliştirdi ve bugün hayran bırakan eserler ortaya çıkarıyor.

Muhteşem yetenek Dusan Krtolica İZLE

ANSİKLOPEDİYE İLLÜSTRASYONLAR ÇİZDİ

Bugüne kadar altı tane kişisel sergi açan, pek çok televizyon programına çıkan Krtolica; 13 yaşındayken, tarih öncesi dünyayı anlatan ansiklopediye illüstrasyonlar çizdi.  “Çizmek benim en büyük tutkum.” diyen Krtolica, ilhamını doğadan aldığını dile getirdi.

2 yaşında yeteneğini fark etti, şimdi resimlerini satıyor

2 yaşında yeteneğini fark etti, şimdi resimlerini satıyor FOTO GALERİ

HAYVANLARI RESMEDİYOR

Krtolica, en çok hayvanların çeşitliliğinden, yeteneklerinden, farklı çevrelere uyum sağlama yeteneklerinden etkilendiğini söyleyerek, çizimlerinde hayvanları resmediyor. Genç ressam, resimlerini dünyanın pek çok yerinden alıcısına ulaştırıyor. Krtolica, “Müşterilerimin aynı zamanda arkadaşlarım haline gelmesi beni en çok mutlu eden şey.” diyor.

2 yaşında yeteneğini fark etti, şimdi resimlerini satıyor

2 yaşında yeteneğini fark etti, şimdi resimlerini satıyor

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