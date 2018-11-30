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2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne baba tutuklandı

Mardin'de gördüğü ağır şiddet nedeniyle hastaneye kaldırılan küçük çocuğun anne ve babası tutuklandı.

İHA | 30.11.2018 - 00:04..
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Nusaybin ilçesinde İlçe Devlet Hastanesine getirilen 2016 doğumlu B.B.’nin vücudunda darp izlerini fark eden doktorlar, yaptıkları incelemede çocuğun ağır şiddete maruz kaldığını belirledi. Doktorların durumu bildirmesi üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme çerçevesinde B.B.’nin annesi Zeynep ve babası Nurettin B. gözaltına alındı.

VİCDANSIZ ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan şahıslar, çocuklarının engelli olduğunu ve söylenen hiçbir şeyi anlamadığını iddia ederek, kendisine şiddet uygulamadıklarını savundu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuğu ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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