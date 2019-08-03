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20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

Mardin'de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İHA | 03.08.2019 - 00:10..
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Nusaybin ilçesindeki üs bölgesinde terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralanmıştı.

AĞIR YARALI KIRATLI, ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan askerlerden Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Şehit Kıratlı’nın Elazığ’ın Kovancılar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan babayı ilçe kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, askeri personeller ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenildi.

20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

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20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

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