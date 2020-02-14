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20 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, başkasına ait taşınmazları sahte kimlik ve dublör şahıs ile satan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 14.02.2020 - 08:05..
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İzmir merkezli 5 ilde başkasına ait taşınmazları satan suç örgütüne operasyon yapıldı.

DUBLÖR KULLANARAK SATIŞ YAPTILAR

İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 ayrı soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, "İstanbullu Banker" olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin, 2015-2016 yıllarında İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazları, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlamalarıyla” N.U, M.S, H.İ, N.E, B.K, E.C, S.S, O.Y, Y.U, G.B ve M.Ö, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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