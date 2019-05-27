20 yıllık bebek hasreti son bulan aile

20 yıldır çocuk hasreti çeken aile, mutlu haberi aldı. Görüntüler bir tüp bebek merkezinde kayda alındı.

Kadın 38, erkek 43 yaşında...

20 yıldır bu çiftin bebeği olmuyor. Ne denemedikleri bir yöntem, ne de gitmedikleri bir doktor kalmış...





BU MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ

Son olarak özel bir tüp bebek merkezinin yolunu tutan aile, yapılan tedavi sonucu bebek sahibi olabileceği haberini aldı.

O anlarda bir kamera kayıttaydı ve kadının mutluluğu anbean görüntülendi.

20 yıllık bebek özleminin mutlu sonu İZLE

Sadece kadın değil, eşi ve yanlarında bulunan yakınlarının sevinci görülmeye değerdi.

Doktora defalarca sarılan aile, gözyaşlarına hakim olamadı.



