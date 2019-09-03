200 Orta Çağ kule evi ve şapeli ile tarih kokan Uşguli

Gürcistan'da Kafkas Dağları'nın zirvelerine açılan Enguri Geçidi'nin girişindeki Uşguli köyü, "Avrupa'da sürekli yaşanılan en yüksek yerleşim yeri" özelliğiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

200'DEN FAZLA ORTA ÇAĞ EVİ VAR

Yukarı Svaneti olarak da bilinen Uşguli, Gürcistan'ın Svaneti bölgesinde Kafkas Dağları'nın en yüksek zirvelerinden Şhara'ya açılan Enguri Geçidi'nin girişinde yer alıyor ve Svan kuleleriyle korunan dört köyden oluşuyor. 2 bin 100 metrelik rakımıyla Uşguli, yaşam biçimi itibarıyla Orta Çağ'dan bugüne kadar korunmasıyla biliniyor. Bölgede, Svan kulelerinin en çok görüldüğü Uşguli'de 200'den fazla Orta Çağ kule evi bulunurken, 12'nci yüzyılda inşa edilen şapel de turistlerin dikkatini çekiyor.

SICAĞA RAĞMEN BÜYÜK İLGİ DUYULUYOR

Ulaşımı güç olan Uşguli'ye başta doğaseverler, sporcular ve gezginler olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişi geliyor. Sıcağa ve zorluklara aldırmadan Enguri Vadisi içinden Şhara buzuluna yürüyüş gerçekleştiren turistler, doğa ile uyum içinde yaşayan yerel Svan halkının binalarını yakından görme fırsatı buluyor. Üç ila beş kattan oluşan kuleler, tarih içinde hem konut hem de bölgeyi işgalcilere karşı savunma amaçlı kullanılmış.

"HAYAL DÜNYASI GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR"

Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşguli'nin hayal dünyasının gerçekliğe taşıdığı dünyadaki nadir yerlerden biri olduğunu anlattı. Dinçer, "Çok güzel bir vadi, bin yıllık Svan kuleleri ve Şhara Dağı buzulları ve heybetli görüntüsüyle büyüleyici. Burada hayal dünyasını gerçekliğe taşıyan bir ortam var." dedi.

BİN YILLIK SVAN KULELERİ

Dinçer, bölgede bin yıllık Svan kulelerinin yoğunlukla görüldüğüne işaret ederek, "Çok fazla değişime uğramamış ve tarihi özelliğini korumaya devam ediyor. Yapılar, harç kullanılmadan taşlarla oluşturulmuş. Çatılarda plak şeklinde doğal taşlar kullanılarak oluşturulmuş. İnsanların kendi yaşamlarını korumak amacıyla yaptığı özel yapılar var. Burada her bir aile grubu kendi kalesini yapmış. Böylece dış saldırılardan kendilerini korumaya çalışmış. Çok fazla sayıda Svan kuleleri ve Şhara zirvesinin o muhteşem görüntüsü bu bölgeye çok büyük bir anlam yüklüyor." diye konuştu.