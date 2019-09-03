taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7885
Euro
6.3335
Altın
1526.63
Borsa
98561.86
Gram Altın
285.151

200 Orta Çağ kule evi ve şapeli ile tarih kokan Uşguli

Gürcistan'ın Svaneti bölgesindeki Svan kuleleriyle korunan Uşguli köyü, tarihi ve doğal özellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

AA | 03.09.2019 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Gürcistan'da Kafkas Dağları'nın zirvelerine açılan Enguri Geçidi'nin girişindeki Uşguli köyü, "Avrupa'da sürekli yaşanılan en yüksek yerleşim yeri" özelliğiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

200'DEN FAZLA ORTA ÇAĞ EVİ VAR

Yukarı Svaneti olarak da bilinen Uşguli, Gürcistan'ın Svaneti bölgesinde Kafkas Dağları'nın en yüksek zirvelerinden Şhara'ya açılan Enguri Geçidi'nin girişinde yer alıyor ve Svan kuleleriyle korunan dört köyden oluşuyor. 2 bin 100 metrelik rakımıyla Uşguli, yaşam biçimi itibarıyla Orta Çağ'dan bugüne kadar korunmasıyla biliniyor. Bölgede, Svan kulelerinin en çok görüldüğü Uşguli'de 200'den fazla Orta Çağ kule evi bulunurken, 12'nci yüzyılda inşa edilen şapel de turistlerin dikkatini çekiyor.

200 Orta Çağ kule evi ve şapeli ile tarih kokan Uşguli

SICAĞA RAĞMEN BÜYÜK İLGİ DUYULUYOR

Ulaşımı güç olan Uşguli'ye başta doğaseverler, sporcular ve gezginler olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişi geliyor. Sıcağa ve zorluklara aldırmadan Enguri Vadisi içinden Şhara buzuluna yürüyüş gerçekleştiren turistler, doğa ile uyum içinde yaşayan yerel Svan halkının binalarını yakından görme fırsatı buluyor. Üç ila beş kattan oluşan kuleler, tarih içinde hem konut hem de bölgeyi işgalcilere karşı savunma amaçlı kullanılmış.

200 Orta Çağ kule evi ve şapeli ile tarih kokan Uşguli

"HAYAL DÜNYASI GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR"

Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşguli'nin hayal dünyasının gerçekliğe taşıdığı dünyadaki nadir yerlerden biri olduğunu anlattı. Dinçer, "Çok güzel bir vadi, bin yıllık Svan kuleleri ve Şhara Dağı buzulları ve heybetli görüntüsüyle büyüleyici. Burada hayal dünyasını gerçekliğe taşıyan bir ortam var." dedi.

200 Orta Çağ kule evi ve şapeli ile tarih kokan Uşguli

BİN YILLIK SVAN KULELERİ

Dinçer, bölgede bin yıllık Svan kulelerinin yoğunlukla görüldüğüne işaret ederek, "Çok fazla değişime uğramamış ve tarihi özelliğini korumaya devam ediyor. Yapılar, harç kullanılmadan taşlarla oluşturulmuş. Çatılarda plak şeklinde doğal taşlar kullanılarak oluşturulmuş. İnsanların kendi yaşamlarını korumak amacıyla yaptığı özel yapılar var. Burada her bir aile grubu kendi kalesini yapmış. Böylece dış saldırılardan kendilerini korumaya çalışmış. Çok fazla sayıda Svan kuleleri ve Şhara zirvesinin o muhteşem görüntüsü bu bölgeye çok büyük bir anlam yüklüyor." diye konuştu.

200 Orta Çağ kule evi ve şapeli ile tarih kokan Uşguli

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

211
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

71
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

69
Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

152
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

37
Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

56
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir