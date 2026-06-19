Beşiktaş'a Alman panzeri kaleci: Görüşmeler başladı!
Beşiktaş, Bayern Münih ile Alexander Nübel için resmi temas kurdu. Alman ekibi 10 milyon euro bonservis bedeli istedi. Kulüpler arası pazarlıklar başladı...
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Beşiktaş, transfer sezonunu kaleci takviyesiyle açmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda siyah-beyazlıların kaleci transferinde ilk hedefi Alexander Nübel...
Bonservisi Bayern Münih'te olan Alman eldiven için siyah-beyazlılar harekete geçti.
KALE İÇİN İLK SIRADA NÜBEL VAR
Nübel'in temsilcisi, 10 Haziran tarihinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulüp yetkilileriyle görüştü.
Bu gelişmenin ardından Nübel için masaya oturan Beşiktaş, Bayern Münih'le resmi temas kurdu.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Alman ekibi, 10 milyon euro bonservis bedeli istedi.
Kulüpler arası pazarlıklar sürüyor.
MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ
Nübel, geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçirmişti.
Bundesliga'da 34 maçın 11'inde kalesini gole kapatan Alman eldiven, etkili performansıyla milli takıma kadar yükseldi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi