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2018-2019 döneminde 2 bin 725 avcı kontrol edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılık kanunlarını çiğnedikleri gerekçesiyle, 44 kişiye toplamda 60 bin 356 lira ceza kesti.

İHA | 22.12.2018 - 10:46..
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018-2019 av döneminde 2 bin 725 avcı kontrol edildi.

Kontrollerde; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 44 kişi hakkında 28 bin 362 TL idari, 31 bin 994 TL de tazminat cezası olmak üzere toplamda 60 bin 356 TL cezai işlem uygulandı.

5 AVCININ TÜFEĞİNE EL KONDU

Uygulamalar kapsamında, merkezi av komisyonu kararlarına göre, usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 5 avcının, tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Kentte, geçtiğimiz ay içerisinde koruma altındaki 2 dağ keçisi kaçak olarak avlanmış, bir köylünün çektiği fotoğraf sayesinde keçilerden birini vuran 2 şahıs, Erzincan’da yakalanmıştı. Dağ keçilerinden birini vuran şahısların tespit çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi.

2018-2019 döneminde 2 bin 725 avcı kontrol edildi

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