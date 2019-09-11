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2018 yılında öldürülen kadınlar için 440 ayakkabı asıldı

Kabataş'ta bir bina duvarına, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı.

DHA | 11.09.2019 - 14:06..
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İstanbul Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi 85 numarada bulunan, ünlü bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına asılan 440 kadın ayakkabısı, yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

440 KADINI TEMSİLEN 440 AYAKKABI

Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan proje ile 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen, 440 çift kadın ayakkabısı asıldı. Vatandaşlar ise projeyi olumlu buluyor.

2018 yılında öldürülen kadınlar için 440 ayakkabı asıldı

İNSANLAR KADINA ŞİDDET KONUSUNDA DAHA DUYARLI OLMALI

İnsanların kadına şiddet konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden, ayakkabıları yoldan geçerken gören Melike Ünlüer, "İyi bir farkındalık çalışması olmuş. Keşke her yerde böyle değerlendirmeler yapılsa. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Erkeklerimizin biraz daha eğitimli olması lazım. Anneler ve babalar tarafından eğitilmesi lazım. En çok toplumumuzun duyarlı olması lazım. Kadına şiddeti gördükleri zaman vatandaşlarımızın kafalarını çevirip gitmemeleri lazım.” dedi.

2018 yılında öldürülen kadınlar için 440 ayakkabı asıldı

"BU TARZ PROJELERİN SÜREKLİ OLMASI LAZIM"

Sürekli kadın cinayetlerinin olduğunu ve artık son bulması gerektiğini söyleyen Gürsel Turan ise “Güzel bir uygulama, kadınlara ölmemesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Son 5 senedir durmadan kadınları öldürüyorlar. Gazete ve haberlerde görüyoruz kadınlar öldürülüyor. Böyle dikkat çeken projelerin sürekli olması lazım.” diye konuştu.

2018 yılında öldürülen kadınlar için 440 ayakkabı asıldı

2018 yılında öldürülen kadınlar için 440 ayakkabı asıldı

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