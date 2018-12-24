2018'de sanat dünyasının ünlü isimleri hayatını kaybetti

2018 yılını geride bırakmaya az zaman kala bu sene içerisinde sanat dünyasının önde gelen isimleri de bir bir aramızdan ayrıldılar. Münir Özkul, Fuat Sezgin, fotoğrafçılığın usta ismi Ara Güler gibi insanlar bize veda ettiler.

KEL MAHMUT TİPLEMESİYLE HATIRLANDI

Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızasında yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, 5 Ocak'ta vefat etti.

93 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

"Mavi Boncuk", "Bizim Aile", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Gırgıriye" ve "Görgüsüzler" adlı kalabalık kadrolu aile filmlerinde Adile Naşit ile rol alan, tiyatro ve sinemanın unutulmazları arasına giren Özkul, 93 yaşındaydı.

DONDURMAM GAYMAK FİLMİYLE HAFIZALARDA YER ALDI

Dondurmam Gaymak filmindeki rolüyle hatırlanan sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, 15 Ocak'ta hayatını kaybetti.

NUR HAFİFTAŞ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN HAYATA VEDA ETTİ

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, kanser tedavisi gördüğü hastanede, 14 Şubat'ta 54 yaşındayken vefat etti.

BİZİMKİLER'İN CAFERİ

Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ile Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" rolleriyle tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayatını kaybetti. Yazgan 72 yaşındaydı.

BİR BİR VEDA ETTİLER

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı 10 Mart'ta yaşama veda etti. 76 yaşındaki sanatçı, birçok yapıma sesiyle katkı sağlamış, emekliliğin ardından ise yönetmenlik yapmaya devam etmişti.

Sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ercüment Balakoğlu (84) kanser tedavisi gördüğü hastanede 23 Mart'ta yaşama gözlerini yumdu.

Beyin, kemik ve göğüs kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük, 29 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

GÜNEŞ TOPLA BENİM İÇİN'İ YAZDI

Şair, gazeteci ve çevirmen Ülkü Tamer, 1 Nisan'da Muğla'da hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Tamer, "Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarıydı. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu kalp krizi nedeniyle 2 Nisan'da yaşamını yitirdi.

AKILLARDA YER ALDI

Opera sanatçısı, oyuncu ve ressam Sevda Aydan, İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde 6 Nisan'da hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Prof. Dr. Aydan, "Kaynanalar" dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle akıllarda yer edinmişti.

CEMAL SAFİ 79 YAŞINDA BİZLERE VEDA ETTİ

Şair Cemal Safi, 17 Nisan'da, 79 yaşında yaşama veda etti. Safi'nin, 40'ı Orhan Gencebay tarafından olmak üzere Zekai Tunca, Selçuk Tekay ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından 150 kadar şiiri bestelendi.

SEMAVİ EYİCE'NİN ENTELEKTÜELLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 28 Mayıs'ta 96 yaşındayken vefat etti.

Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün de sahibi olan, İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı Eyice, 400'ü aşkın bilimsel makaleyle çok sayıda kitaba imza attı.

FUAT SEZGİN 30 HAZİRAN'DA VEFAT ETTİ

Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran'da 94 yaşında hayatını kaybetti. İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini 1967'de tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu.

FOTOĞRAFÇILIĞIN USTA İSMİYDİ

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim'de vefat etti.





EDEBİYATIN BEYAZ KARTAL'I

Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim'de yaşama veda etti.



