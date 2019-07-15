taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7067
Euro
6.4304
Altın
1411.33
Borsa
97098.34
Gram Altın
259.011

2019 yılında İzmir'de kira yardım bedeli değişti

2018 yılında İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan kira yardımı bedeli 960 lira iken, bu rakam 2019 yılında artırılarak 1150 lira oldu.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 15:31..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

2019 yılında İzmir'de kentsel dönüşüm kira yardım ücreti değişti.

KİRA YARDIM BEDELİNDE ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl kira yardımı 960 lira olarak açıklanmıştı. Bu rakam 2019 yılında artırıldı ve kentsel dönüşüm kira yardım bedeli 2019 yılında 1150 olarak açıklandı.

BİR DEFA İÇİN ÖDENEN TUTAR DA ARTTI

Kiracıya bir defaya mahsus olarak ödenen bedel ise 1.920 liradan, 2 bin 300 liraya çıktı. Yine İzmir'de sınırlı ayni hak sahibine ödenecek bedel ise 4 bin 800 TL'den 5 bin 750 liraya çıkarıldı.

2019 yılında İzmir'de kira yardım bedeli değişti

KİRA YARDIMI 18 AY BOYUNCA ALINABİLİYOR

Kentsel dönüşüm için yapılan kira yardımı 18 ay boyunca alınabiliyor. Ancak Bakanlık, kira yardımı süresinin uzaması için bir takım çalışmalarını da sürdürüyor.

2019 yılında İzmir'de kira yardım bedeli değişti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

328
Özge Borak'tan evlilik açıklaması

Özge Borak'tan evlilik açıklaması

123
Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

42
Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

41
Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

40
Antalya turizminde yeni gün rekoru

Antalya turizminde yeni gün rekoru

82
Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir