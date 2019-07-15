2019 yılında İzmir'de kira yardım bedeli değişti

2019 yılında İzmir'de kentsel dönüşüm kira yardım ücreti değişti.

KİRA YARDIM BEDELİNDE ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl kira yardımı 960 lira olarak açıklanmıştı. Bu rakam 2019 yılında artırıldı ve kentsel dönüşüm kira yardım bedeli 2019 yılında 1150 olarak açıklandı.

BİR DEFA İÇİN ÖDENEN TUTAR DA ARTTI

Kiracıya bir defaya mahsus olarak ödenen bedel ise 1.920 liradan, 2 bin 300 liraya çıktı. Yine İzmir'de sınırlı ayni hak sahibine ödenecek bedel ise 4 bin 800 TL'den 5 bin 750 liraya çıkarıldı.

KİRA YARDIMI 18 AY BOYUNCA ALINABİLİYOR

Kentsel dönüşüm için yapılan kira yardımı 18 ay boyunca alınabiliyor. Ancak Bakanlık, kira yardımı süresinin uzaması için bir takım çalışmalarını da sürdürüyor.