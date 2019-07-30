2020 model iPhone'ların hepsi 5G destekli olacak

Yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G, kullanıcılara yüksek hızda internet ve sıfır gecikme süresi gibi önemli özellikler sunsa da henüz birçok ülke, bu teknolojiye hazır değil. Ancak Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürerek bu teknoloji için ne kadar hazır olduklarını gösterdi.

Apple ise Qualcomm ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 5G modem üretme konusunda geri kalsa da geçtiğimiz haftalarda, Intel'in modem birimini satın alarak çalışmalara hız kazandırdı.

2020'DE 5G DESTEĞİ iPHONE'LARA GELECEK

Apple tarafından bu yıl tanıtılacak iPhone'larda 5G teknolojisi bulunmayacak, ancak 2020 yılında kullanıma sunulacak iPhone'lar bu teknolojiyi destekleyecek.

Apple'a yakın kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2020 yılında tüm iPhone'larda 5G teknolojisini kullanacağını belirterek 5G'siz bir iPhone modelinin bulunmayacağını söyledi. Analist Kuo'ya göre en düşük iPhone modelinde bile 5G bulunacak.

2020 iPHONE'LAR NASIL OLACAK?

JP Morgan analistlerinin yayınladığı raporlara göre Apple, 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone'ların ekran boyutlarında değişikliğie gidecek. Kullanıcıların daha küçük telefon istediklerinin farkında olan Apple, 5,8 inçlik ekrana sahip iPhone modelini 5,4 inçe düşürecek.

Apple, ayrıca 6,5 inçlik Max modelinin ekran boyutunu 6,7 inçe çıkararak, büyük ekran seven kullanıcıları da üzmemiş olacak. Raporlara göre, iPhone XR modelinin ekran boyutu ise 6,1 inç olarak kalmaya devam edecek.

Apple, bu sayede her ekran boyutuna sahip geniş bir ürün yelpazesi yaratarak bütün kullanıcıları hedeflemeyi planlıyor.

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