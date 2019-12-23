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2020 yılı IMEI kayıt ücretleri belli oldu

Önümüzdeki yıl yurt dışından cep telefonu alanlar, Türkiye'de kayıt ettirmek için 1.838 lira ödeyecek.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 10:50..
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2020 yılı IMEI kayıt ücretleri belli oldu

Her yeni yılla birlikte; vergi, harç ve cezalara gelecek olan zam oranı bu yıl da  belli oldu.

Buna göre; 2020 yılında yüzde 22,58 oranında zamlı tarife uygulanacak.

YENİ IMEI KAYIT ÜCRETİ

1.500 lira olan IMEI kayıt ücreti, yüzde 22,58 zammın ardından 1.838 liraya yükseldi.

TEMMUZ AYINDA 618 LİRAYDI

IMEI kayıt ücreti, temmuz ayında yapılan düzenlemeden önce 618 liraydı.

TÜRKİYE VE YURT DIŞI ARASINDAKİ FARK

Türkiye'de iPhone 11 Pro Max 512 GB'lık bir telefon, 15 bin liraya satılıyor.

Önümüzdeki günlerde ABD'ye gidip bu telefonu almak istersek ise; karşımıza şöyle bir masraf çıkıyor:

ABD'de iPhone 11 Pro Max 512 GB fiyatı: 1.449 dolar (6 bin 815 TL)
13 Ocak gidiş-14 Ocak dönüş İstanbul-New York uçak bileti: 8 bin TL
2020 yılı IMEI kayıt ücreti: 1.838 TL
Toplam: 16 bin 653 TL

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