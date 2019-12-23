2020 yılı IMEI kayıt ücretleri belli oldu

Her yeni yılla birlikte; vergi, harç ve cezalara gelecek olan zam oranı bu yıl da belli oldu.

Buna göre; 2020 yılında yüzde 22,58 oranında zamlı tarife uygulanacak.

YENİ IMEI KAYIT ÜCRETİ

1.500 lira olan IMEI kayıt ücreti, yüzde 22,58 zammın ardından 1.838 liraya yükseldi.

TEMMUZ AYINDA 618 LİRAYDI

IMEI kayıt ücreti, temmuz ayında yapılan düzenlemeden önce 618 liraydı.

TÜRKİYE VE YURT DIŞI ARASINDAKİ FARK

Türkiye'de iPhone 11 Pro Max 512 GB'lık bir telefon, 15 bin liraya satılıyor.

Önümüzdeki günlerde ABD'ye gidip bu telefonu almak istersek ise; karşımıza şöyle bir masraf çıkıyor:

ABD'de iPhone 11 Pro Max 512 GB fiyatı: 1.449 dolar (6 bin 815 TL)

13 Ocak gidiş-14 Ocak dönüş İstanbul-New York uçak bileti: 8 bin TL

2020 yılı IMEI kayıt ücreti: 1.838 TL

Toplam: 16 bin 653 TL