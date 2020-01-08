2020 yılında gerçekleşecek olan 4 Mars görevi

Dünya'da gerçekleşecek çevresel felaketler ve sürekli olarak artan nüfus nedeniyle, insanların hayatta kalabilmesi için yeni bir gezegen arayışında olan bilim insanları, ağırlıklı olarak kızıl gezegen Mars üzerinde yoğunlaşıyor.

NASA başta olmak üzere birçok uzay şirketi, gelecek yıllarda yapılacak çeşitli uzay görevleriyle Mars'ı daha yakından inceleyecek. Biz de sizler için, bu yıl gerçekleşecek olan 4 farklı Mars görevini listeledik.

1. EXOMARS

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek ExoMars görevi, gezegendeki toprağın altına inerek Mars'ta yaşamın kanıtlarını aramaya çalışacak. Söz konusu görevin bu yıl içinde başlaması planlanıyor.

2. HUOXING -1 GÖREVİ

Mars Global Uzaktan Algılama Orbiter veya Küçük Rover olarak da bilinen Çin'in Huoxing-1 Mars görevi, 2020'nin Temmuz veya Ağustos aylarında gerçekleşecek. Görevin amacı ise hem geçmişteki hem de şu andaki yaşam belirtilerini bulmak olacak.

3. HOPE MARS GÖREVİ

Emirates Mars Misyonu olarak da adlandırılan bu görev, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse ediliyor. Şu anda Mohammed bin Rashid Uzay Merkezi, Colorado Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi tarafından geliştirilen Mars aracının, bu yıl içinde fırlatılması bekleniyor.

Söz konusu görevin amacı ise Mars'ın iklimini incelemek, mevsimsel döngüleri ve hava durumu olaylarını analiz etmek olarak açıklandı.

4. MARS 2020

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Mars 2020 isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek. Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Mars 2020 aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.