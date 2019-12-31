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2020'ye giren ülkeler

2020'ye girmeyi bekleyen ülkelerin yanı sıra birçok Asya ülkesi yeni yılı çoşkuyla karşıladı.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 19:46..
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2020'ye giren ülkeler

Yeni yıla Türkiye'de girmemize saatler kala dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni yıl coşkusu yaşanmaya başladı.

Yeni Zelanda ve Avustralya her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk giren ülkeler oldu.

Ardından Japonya, Kuzey Kore ve Güney Kore 2020 yılına merhaba dedi.

2020'YE İLK GİREN YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda'nın Auckland kenti 2020'nin ilk dakikalarına yine havai fişek gösterileriyle 'merhaba' dedi.Güney Yarım Küre'de bulunan ve 31 Aralık'ta yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2020'ye giren ilk ülke oldu.

2020'ye giren ülkeler

2020'ye giren ülkeler

AVUSTRALYA TAKİP ETTİ

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya'nın Sydney kentinde de havai fişek gösterileri ile 2020'ye merhaba denildi.

İşte görkemli kutlamalardan kareler...

2020'ye giren ülkeler

2020'ye giren ülkeler

JAPONYA'DA YENİ YIL HEYECANI YİNE AYNI YERİNDE

Japonya’nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Her yıl olduğu gibi Tokyo’nun turistik semti Shibuya’da toplanan on binlerce kişi, 2020’ye birlikte "merhaba" dedi. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya’daki yaya geçidinin saat 21.00’de araç trafiğine kapanmasını fırsat bilen yerli ve yabancı on binlerce kişi meydanda kurulan dev ekranda geri sayım heyecanı yaşadı. Japonya’nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Japonya’da yeni yıl coşkusu -1

Japonya’da yeni yıl coşkusu -2

Japonya’da yeni yıl coşkusu -3

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