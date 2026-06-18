2024'te yasaklanmıştı: Sosyal medya platformu Threads yeniden Türkiye'de erişime açıldı

Metin güncellemeleri ve gerçek zamanlı herkese açık sohbetler sağlamayı hedefleyen Threads, resmi olarak Türkiye'de yeniden kullanıma sunuldu.

Rekabet Kurumu kararıyla 2024 yılında Türkiye'deki faaliyetlerini durduran sosyal medya platformu, bu süre zarfında dünya genelinde 500 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Mobil cihazlardaki günlük aktif kullanıcı sayısında ocak ayında X platformunu geride bırakan uygulama, Türkiye'deki kullanıcılarıyla yeniden buluşuyor.

THREADS HESABI NASIL YENİDEN ETKİNLEŞTİRİLİR

Kullanıcılar mevcut giriş bilgileriyle Threads uygulaması veya web sitesi üzerinden hesaplarına kolayca erişim sağlayabiliyor.

Eski hesap yeniden etkinleştirildiğinde geçmiş gönderiler, etkileşimler ve takipçiler eksiksiz bir şekilde geri yükleniyor.

Dileyen kullanıcılar ise telefon numaraları veya Instagram hesapları aracılığıyla hızlıca yeni bir profil oluşturabiliyor.

Yeni açılan hesaplardaki içerikler hem profil sahibi hem de diğer kullanıcılar tarafından anında görüntülenebiliyor.

Platform, çok sütunlu ve kişiselleştirilebilir bir masaüstü düzeni sunan gelişmiş web deneyimiyle dikkat çekiyor.

Kullanıcılar aramaları, özel akışları ve bildirimleri gerçek zamanlı güncellemeler eşliğinde istedikleri sütuna sabitleyebiliyor.

Farklı ilgi alanlarına yönelik toplulukların yanı sıra platformda 50 kişiye kadar grup sohbetleri gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca işletmeler ve içerik üreticileri için taslak kaydetme, içerik planlama ve detaylı analiz araçları da sunuluyor.