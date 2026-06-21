2026 Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam edecek
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 3 maç oynanacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
MAÇ PROGRAMI
H Grubu:
01.00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
G Grubu:
04.00 Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Vancouver Stadı)
J Grubu:
20.00 Arjantin - Avusturya (Dallas Stadı)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)