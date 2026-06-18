2026 Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam edecek
A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B ve D Grubu'nda oynanacak 3 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
MAÇ PROGRAMI
B Grubu:
01.00 Kanada - Katar (BC Place Vancouver)
A Grubu:
04.00 Meksika - Güney Kore (Guadalajara Stadı)
D Grubu:
22.00 ABD - Avustralya (Seattle Stadı)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)