2026 e-Okul kapanış tarihi: Not girişleri ne zaman sona erecek

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna gelinmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli karne heyecanı yaşamaya başladı.

Yaz tatili öncesi notların kesinleştiği ve devamsızlıkların hesaplandığı e-Okul sistemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki, karnelerin basılması için öğretmenlerin not girişlerini tamamlaması gereken son gün ne zaman? İşte 2026 E-Okul sistemi ile ilgili merak edilen detaylar...

E-Okul ne zaman kapanacak?

Karne dağıtım tarihinden önceki günlerde, sistem yoğunluğunu ve belge hazırlık sürecini yönetmek adına öğretmen veri giriş ekranları kademeli olarak kapatılıyor.

Takvimler 26 Haziran'ı işaret ederken, öğretmenlerin tüm not ve devamsızlık girişlerini en geç 25 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları bekleniyor. Bu tarihten itibaren e-Okul üzerindeki veri giriş ekranları kilitlenerek sistem karne basımına hazır hale getirilecek.

E-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır?

Dönem sonu puanlarını merak eden öğrenci ve veliler, sisteme hızlı ve güvenli bir şekilde erişebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi web adresi olan eokul.meb.gov.tr üzerinden "Veli Bilgilendirme Sistemi" butonuna tıklayan kullanıcılar, güvenli giriş altyapısı sayesinde e-Devlet kapısı üzerinden sisteme kolayca ulaşabiliyor.