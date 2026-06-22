YKS sonuç ekranı 2026: TYT-AYT-YDT sonuçları ne zaman açıklanacak

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20-21 Haziran'da gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) giren öğrenciler, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç takvimini bekliyor.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak.

Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

İşte 2026 YKS sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı...

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN

2026 YKS sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Adaylar TYT, AYT ve YDT sınav puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecekler.

Sonuç ekranı ÖSYM