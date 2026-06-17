2026 Muharrem ayı 10. günü ne zaman? Aşureler kaynayacak...

İslam alemi, yeni Hicri yılı idrak ediyor.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, 2026 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla karşılandı.

16 Haziran'da başlayan Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü ise yaklaşırken, vatandaşlar 10 Muharrem'in hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı.

Hicri takvim kameri ay esasına göre hesaplandığı için miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-13 gün geriye kayıyor.

Peki, Muharrem ayının 10. günü ne zaman, hangi gün? İşte 2026 Aşure Günü tarihi...

MUHARREM AYI 10. GÜNÜ NE ZAMAN

Bu sene Muharrem ayının 10. günü, diğer adıyla Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

4 Temmuz 2026 Salı günü akşamı itibarıyla da sona eriyor.

Paylaşmanın ve bereketin simgesi olan aşure tatlısı geleneksel olarak bu ay içerisinde komşulara ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor.