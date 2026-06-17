Haberler Avrupa Ligi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde seri başı olamayan siyah-beyazlılar, 1. Grup'ta yer aldı.

Beşiktaş, kura çekimi sonucunda Midtjylland'ın rakibi oldu.

ARAL ŞİMŞİR OYNUYOR

Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.

MAÇ TARİHLERİ

Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak.

İlk maç temsilcimizin ev sahipliğinde Dolmabahçe'de olacak. Rövanş maçı ise Danimarka'da yapılacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi