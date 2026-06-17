Donald Trump'tan G7'ye katılan liderlere "Patron benim" çıkışı

G7 Liderler Zirvesi, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

G7 Zirvesi katılımcıları ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşuyor.

TRUMP TOPLANTIYA GEÇ KALDI

Fransız Alpleri'nde ikinci günü icra edilen zirve toplantısına ABD Başkanı Donald Trump geç kaldı.

Katılımcı ülke liderlerinin hazır bulunduğu ve masadaki yerlerinde beklediği anlarda salona giren Trump, kendi yerine doğru yürürken masanın en başına geldiğinde bir an duraksadı.

MASADAKİ ÜLKE LİDERLERİNE "PATRON BENİM" MESAJI

Dönüp masadaki liderlere bakan Donald Trump'ın dudaklarından, "I'm the boss" yani "Patron benim" cümlesi döküldü.

Diğer ülke liderleri ise o anlara gülerek karşılık vermekle yetindi.

Trump'ın yerine oturduğu anlarda toplantıyı modere eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayağa kalkarak Trump'ı karşıladı ve daha sonra toplu fotoğraf çekimi için basın mensuplarına dönüldü.

Trump o anlarda da basın mensuplarına "Toplantı için kalmak ister misiniz? Benim için sorun yok" dedi, Trump'ın bu söylemleri havada kalırken gazeteciler daha sonra salondan dışarı çıkarıldı.

TRUMP GÖVDE GÖSTERİSİNİ SEVİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke liderlerine karşı baskı kurmayı sevdiği kamuoyunca biliniyor. Özellikle ülke liderleri ile tokalaşırken kendine çekmesiyle meşhur olan Trump, G7 toplantısında yan yana oturduğu Emmanuel Macron ile defalarca garip selamlaşmalara imza atmış bir isim.

2025'in Ekim ayında Mısır'ın Şarm el Şeyh kendinde düzenlenen Gazze zirvesinde Macron ile Trump arasında yaşanan tokalaşma salvosu bunlardan en garip olanı olarak kayda geçmişti.

Liderlere karşı üstünlük tavrı koyabileceği hiçbir fırsatı kaçırmayan ABD Başkanı, bugün de geç kaldığı toplantıda "Patron benim" diyerek, toplantıya geç kalmaktan herhangi bir rahatsızlık duymadığını aksine diğer liderlerin onu beklemesi gerektiğine dair imada bulundu.