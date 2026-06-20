2026 TYT saat kaçta başlıyor? TYT sınav süresi ve bitiş saati

2026 YKS maratonunun ilk adımı olan TYT heyecanı tüm Türkiye'de başladı.

Sınav merkezlerinde uzun süredir devam eden çalışmaların ardından adaylar bugün koltuklarına oturuyor.

Milyonların üniversite hayalleri için ter döktüğü bu kritik sınavda, adayların ve velilerin dikkatle takip ettiği önemli kurallar da uygulamaya konuldu.

İşte sınav başlangıç-bitiş saati ve erken çıkma kuralları…

YKS TYT ne zaman başlıyor?

2026 YKS maratonunun ilk ve en önemli ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlıyor ve 13.15’te bitiyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 120 soruluk maratonla ter dökecek.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, toplam 165 dakika sürecek. Adayların sınavı başarıyla tamamlamaları için dikkat etmeleri gereken katı kurallar bulunuyor.

Sınavda dikkat edilmesi gereken zaman kuralı

TYT'de adayların sınav salonundan ayrılmaları için belirlenen süre kısıtlamaları büyük önem taşıyor. Sınavın başlamasından itibaren ilk 120 dakika içinde ve sınavın son 15 dakikası içerisinde adayların salondan çıkması yasak. Bu kurala uymayan veya belirtilen saatler dışında ayrılan adayların sınavları geçersiz sayılacak.

TYT'de hangi dersten kaç soru var?

Adaylara 165 dakikalık süre içinde toplam 120 soru yöneltilecek. Soru dağılımı ise şu şekilde olacak:

Türkçe: 40 Soru

Temel Matematik: 40 Soru

Sosyal Bilimler (20 Soru): Tarih (5), Coğrafya (5), Felsefe (5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) (5)

Fen Bilimleri (20 Soru): Fizik (7), Kimya (7), Biyoloji (6)