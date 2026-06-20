Sinop'ta stajyer vali yardımcısı vekili, müftünün makamına oturdu

Tepki çeken görüntüler...

Sinop İl Müftülüğü tarafından paylaşılan bir fotoğraf, makam ve protokol tartışmasını beraberinde getirdi.

STAJYER VALİ YARDIMCISI VEKİLİ MAKAMA OTURDU

Fotoğrafta, stajyer vali yardımcısı vekilinin, il müftüsüne ait makam koltuğunda oturduğu görüldü.

SENDİKALARDAN TEPKİ GELDİ

Protokol teamüllerine aykırı görüntülere Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, açıklama yaparak tepki gösterdi.

"MÜFTÜLÜK MAKAMININ MANEVİ AĞIRLIĞI VAR"

Gül, müftülük makamının temsil ettiği değere dikkat çekerek konunun kişilerle ilgili olmadığını, kurumsal saygınlık meselesi olduğunu belirtti.

Devlet teamüllerine vurgu yapan Gül, İl Müftüsünün makam koltuğunun özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

"FETVA MAKAMINA HASSASİYET GÖSTERİLMELİ"

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok vali dahi ‘Fetva makamına müftüden başkası oturamaz’ anlayışıyla hareket ederek bu makamın manevi ağırlığına ve kurumsal itibarına gereken hassasiyeti göstermektedir."

"DEVLET GELENEKLERİNE UYGUN DAVRANILMALI"

Görüntüyü doğru bulmadıklarını belirten Gül, "Konu kişiler değil, makamın temsil ettiği kurumsal saygınlıktır. Müftülük makamının itibarını zedeleyen bu tür görüntüleri doğru bulmuyor, tüm kurumları devlet geleneklerine ve protokol hassasiyetine uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.