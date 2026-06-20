İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Kupayı alıp geleceğiz" sözleri yeniden gündem oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında San Francisco Bay Area’da Paraguay ile karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibine 2. dakikada Galarza'dan yediği golle 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası’na veda etti.
"KUPAYI ALIP GELECEĞİZ" DEMİŞTİ
Milli takımın elenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 31 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı.
Hacıosmanoğlu, o dönemde yaptığı açıklamada, "Kupayı alıp geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
YENİDEN DOLAŞIMA GİRDİ
Paraguay yenilgisinin ardından sosyal medya kullanıcıları, söz konusu açıklamanın görüntülerini yeniden paylaşmaya başladı.
Binlerce paylaşım yapılan gönderilerde, milli takımın grup aşamasında elenmesi ile Hacıosmanoğlu'nun iddialı sözleri karşılaştırıldı.