2026’nın acı kayıpları: İşte bu yıl hayatını kaybeden ünlü isimler

2026 yılı, sanat, spor ve müzik dünyasından pek çok sevilen ismin aramızdan ayrılmasıyla büyük bir hüzne sahne oldu.

Başarılarıyla milyonların kalbini kazanan bu değerli kişilerin kaybı, hem hayranlarını hem de çalışma arkadaşlarını derinden sarstı.

Son olarak Kızılcık Şerbeti’nde Işıl karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ece İrtem, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberle birlikte bu yıl içinde vefat eden ünlü isimler gündeme geldi.

İşte 2026 yılında kaybettiğimiz ve sevenlerini yasa boğan o kıymetli isimlerin yer aldığı liste:

Ece İrtem: 15 Haziran 2026 tarihinde, 35 yaşında evinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ramazan Tetik: 1 Nisan 2026 tarihinde vefat etti.

Erol Köse: 23 Mart 2026 tarihinde, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Kanbolat Görkem Arslan: 11 Şubat 2026 tarihinde, 45 yaşında İstanbul'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Fatih Ürek: 30 Ocak 2026 tarihinde, 59 yaşında İstanbul'da vefat etti..

Haldun Dormen: 21 Ocak 2026 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ali Tutal: 22 Şubat 2026 tarihinde, geçirdiği beyin kanaması sonrasında yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Necdet Kökeş: 2 Şubat 2026 tarihinde, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Ferdi Atuner: 22 Nisan 2026 tarihinde, 82 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Reha Muhtar: 3 Haziran 2026 tarihinde, 66 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti.