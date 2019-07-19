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Hatay'da orman yangını

Hatay'da çıkan orman yangınından sonra ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İHA | 19.07.2019 - 18:00..
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını İZLE

2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangına 6 arazöz, 3 su tankı ve 20 yer işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

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