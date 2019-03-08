taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46385
Euro
6.13155
Altın
1294.08
Borsa
101517.31
Gram Altın
227.312

3600 ek gösterge seçimden önce Meclis'e gelebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, binlerce memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge talebinin, seçimden önce Meclis'ten geçebileceğini belirtti.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

3600 ek göstergeyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor.

Hükümetin 100 günlük icraat programında yer alan 3600 ek göstergeyle ilgili, AK Parti kanadından önemli bir açıklama gelmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "3600 ek gösterge talebi, Meclis takvimi uygun olursa seçimden önce çıkarılacak." diyerek müjdeyi vermişti.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar, bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler, özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyordu.

3600 ek gösterge seçimden önce Meclis'e gelebilir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar yeni askerlik sistemini anlattı

Hulusi Akar yeni askerlik sistemini anlattı

67
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

34
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

30
Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

75
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

239
Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

179
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir