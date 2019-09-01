ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.

ARAÇLARDAN RASTGELE ATEŞ ETTİLER

Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı.

5 ÖLÜ, 25 YARALI

Odessa kenti sözcüsü Devin Sanchez, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesinin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

İki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için hemen takibe başladıklarını kaydeden Sanchez, söz konusunda saldırganlardan birinin çatışmada öldürüldüğünü belirtti.