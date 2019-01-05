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25 köpeğin sahibi hayvan hakları derneği başkanına gözaltı

Kayseri’de 25 köpeğin saldırısı sonrasında feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer’in cenazesi sonrası belediye ekipleri, o köpeklerin beslendiği öğrenilen eve baskın yaptı.

DHA | 05.01.2019 - 17:17..
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25 köpeğin sahibi hayvan hakları derneği başkanına gözaltı

Hacılar ilçesinde yaklaşık 25 köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Özer'in cenaze töreni sonrası, belediye ekipleri, bölgede köpek beslediği belirlenen Hacılar Hayvan Hakları Derneği Başkanı Serpil Sultanoğlu'nun evine baskın yaptı.

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Şikayet üzerine polis ekipleri eşliğinde yapılan baskında, bahçede ve evde bulunan yaklaşık 20 köpek, belediye görevlileri tarafından alınarak, bir kamyonla Hayvan Barınma Merkezi'ne götürüldü. Serpil Sultanoğlu da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

25 köpeğin sahibi hayvan hakları derneği başkanına gözaltı

"CEBİMDE TORPİL TAŞIYORUM"

Olayın yaşandığı mahallede oturan Ercan Aslı, köpek saldırılarına cebinde taşıdığı torpil ile önlem aldığını belirterek, şunları söyledi;

"Çocuklarımız akşamları korkudan uyuyamıyor. Defalarca video çekip atmamıza rağmen bizi duyan olmadı. Her seferinde 'Hayvan hakları' dediler. Arkamda bulunan evden 20'ye yakın köpek çıktı. Köpekleri besledikleri için köpekler mahalleden gitmiyor. Devamlı köpek sayısı artıyor. Biz şikayetçi olduk ama 'Siz karışamazsınız' cevabını aldık. Gidip belediyeye şikayet ettik ama oradan da bize herhangi bir dönüş olmadı. Bu yoldan ben de her gün gelip geçiyorum ve her geçtiğimde köpek saldırısına uğruyorum. Cebimde torpil taşıyorum. Akşamları buradan geçerken torpil atmadan geçemiyorum."

25 köpeğin sahibi hayvan hakları derneği başkanına gözaltı

25 köpeğin sahibi hayvan hakları derneği başkanına gözaltı

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