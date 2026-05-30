25 yıllık hasret Google Earth sayesinde bitti: Ailesini böyle buldu

Henüz 5 yaşındayken Hindistan'ın karmaşık tren hatlarında kaybolan ve çeyrek asırdır ailesinden uzak olan Saroo Brierley, teknoloji tarihinin en duygusal ve inanılmaz kavuşma hikayelerinden birine imza attı.

Saroo, çocukluk yıllarında ağabeyi ile birlikte trenlerde süpürücü olarak çalışıyordu. Her şey, yine yorucu bir çalışma gecesinin ardından tren istasyonunda uyuyakalmasıyla başladı. Uyandığında ağabeyini göremeyen küçük Saroo, onun önünde duran trenin içinde olduğunu düşündü ve trene bindi.

Tren hareket ettiğinde yeniden uykuya dalan 5 yaşındaki çocuk, 14 saat sonra gözlerini açtığında Hindistan'ın en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biri olan, gecekondu mahalleleriyle ünlü Kalküta'daydı.

Evlat edilindi

Kalküta sokaklarında hayatta kalmaya çalışan yüzlerce dilenci çocuktan biri haline gelen Saroo, kısa sürede kendi başının çaresine bakmayı öğrendi. Güvenilmez insanlardan kaçarak sokaklarda geçirdiği zorlu günlerin ardından bir yetimhane tarafından fark edildi.

Kısa süre sonra da Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaşayan Brierley ailesi tarafından evlat edinildi.

GOOGLE EARTH SAYESİNDE BULDU

Saroo, Avustralya'da sevgi dolu bir ortamda büyüse de öz ailesini bulma arzusu içini kemiriyordu. En büyük engel ise okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki bir çocukken ayrıldığı kasabasının adını hatırlamamasıydı. Elindeki tek şey, zihnindeki görsel anılardı.

Trenin hızını ve içinde geçirdiği 14 saati hesaplayarak Kalküta merkezli 1.200 kilometrelik bir yarıçap çemberi oluşturdu.

Bu çember içindeki kasabaları uydudan incelerken Khandwa kasabasını gördü. Haritaya yakınlaştığında çocukken oynadığı şelaleyi ve sokakları hemen tanıdı.

ANNESİNE KAVUŞTU

Vakit kaybetmeden Hindistan'daki o kasabaya, çocukluğunu geçirdiği Ganesh Talai mahallesine giden Saroo, anılarının izini sürerek evini buldu. Ancak ev artık kullanılmıyordu.

Elindeki çocukluk fotoğrafıyla mahalleliye sorular soran genç adam komşusu sayesinde annesini buldu.

Saroo, karşısında yaşlanmış ama yüz hatları hiç değişmemiş olan kadını gördüğünde onun öz annesi olduğunu anladı.

Bu büyük mutluluğun arkasında maalesef yürek burkan bir trajedi de saklıydı. Saroo, kendisiyle birlikte yola çıkan ve o gece istasyonda kaybettiği ağabeyinin, kendisi kaybolduktan sadece bir ay sonra tren raylarında hayatını kaybettiğini öğrendi. İki kardeşin birbirini ararken yaşadığı bu talihsizlik, kavuşma anının en buruk detayı oldu.