Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde makamına oturdu

Mutlak butlan kararından soran CHP'de ikinci Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı.

2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne dönen Kemal Kılıçdaroğu, makam odasında kameralara poz verdi.

"HEPSİNİ ANLATACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Önceki gün (28 Mayıs) gazetecilerle buluşması sırasında Kılıçdaroğlu, bugün kamuoyuyla bilgiler paylaşacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının 14:00'te başlayacağı açıklandı.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Genel Merkez binasının önünde Kılıçdaroğlu'nu karşılamak üzere birçok ilden CHP'liler toplandı.

Kılıçdaroğlu, destekçilerinin tezahüratlarıyla Genel Merkez binasına girdi.

KARANFİLLERLE KARŞILANDI

Kılıçdaroğlu'nu karşılayan partililer, "Dik dur eğilme, kardeşlerin seninle" sloganları attı.

Genel Merkez'e geldiği anlarda Kılıçdaroğlu'nun aracının üzerine karanfiller serpildi.

Atılan sloganlar arasında Özgür Özel yönetimiyle ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarına da yer verildi.



