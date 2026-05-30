Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde coşkulu karşılama

CHP'de kaos bölünme getirdi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibeye ilişkin davadan mutlak butlan kararı çıktı.

Özgür Özel ve yönetimi kararı kabul etmese de Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi görevi devraldı.

Polis zoru ile CHP genel Merkezi'nden çıkartılan Özgür Özel ve arkadaşları parti içinde muhalefete dönüşürken Kılıçdaroğlu'nun ne zaman CHP Genel Merkezi'ne geleceği merak konusuydu.

Mutlak butlan kararından sonra sınırlı süreyle kameraların karşınsa geçen Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs (bugün) genel merkeze geleceği, partililerle bayramlaşarak önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu.

2,5 YIL SONRA GENEL MERKEZDE

Kılıçdaroğlu bu kapsamda konutundan çıkarak destekçileriyle buluşmak üzere CHP binasına geldi.

Şaibeli kurultayda Özgür Özel'e kaybettikten 2,5 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nu burada coşkulu bir kalabalık karşıladı.

KARANFİL YAĞMURUYLA GİRİŞ YAPTI

Kılıçdaroğlu'nun aracı kalabalığı güçlükle geçerek binanın otoparkına girdi. Araç binaya girene kadar partililerin adeta karanfil yağmuru altında kaldı.

"HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Mutlak butlan kararından sonra gazetecilerle bayramlaşması sırasında yaptığı açıklamalarda "Bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun konuşması merakla bekleniyor.